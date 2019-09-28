لجنة الانتخابات: جاهزون فنياً لإجراء الانتخابات العامة فور صدور المرسوم الرئاسي

وحول النظام الانتخابي، أوضح كحيل، أن الانتخابات ستجري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حسب القرار بقانون الصادر عن الرئيس عباس رقم (1) عام 2007، مشيراً إلى أن عدد الناخبين المسجلين حتى شهر آذار/ مارس الماضي بلغ مليونين ومئة ألف ناخب.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلالأكدت لجنة الانتخابات المركزية، جاهزيتها لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس فنياً.وقال مدير الإعلام في اللجنة، فريد طعم الله: إن اللجنة جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات العامة في الضفة والقطاع والقدس، فور صدور مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس بذلك.وأوضح طعم الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اللجنة لا يمكن لها أن تباشر مهامها أو تعقد أي اجتماعات أو لقاءات قبل صدور المرسوم الرئاسي، مؤكداً جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات.وفي السياق، أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، عن جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات العامة.وقال كحيل، لإذاعة (صوت فلسطين): إنه وبحسب القانون يتم تحديد موعد الاقتراع من خلال مرسوم يصدره الرئيس عباس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يدعو فيها لإجراء الانتخابات.وأوضح كحيل، أن اللجنة تعمل بحرية تامة في كافة المناطق، وأنها تحتاج إلى توافق كافة الأطراف على إجرائها، مبيناً أن إجراء الانتخابات في القدس سيواجه بعض المعيقات إلا أن إجرائها هناك له قضية رمزية دلالات سياسية مهمة.وأكد كحيل، على أهمية أن يكون هناك توافق وتناغم فصائلي خاصة على ما بعد العملية الانتخابية ومخرجاتها، معرباً عن أمله بأن تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلال خطابه بالأمم المتحدة، أنه سيُصدر مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات العامة في الضفة وغزة والقدس، فور عودته لأرض الوطن.واعتبر الرئيس عباس، أن "انقلاب" حركة حماس، أدى إلى تعطيل إجراء الانتخابات العامة منذ آخر انتخابات جرت عام 2006.