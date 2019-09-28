شاهد: أضرار طفيفة بانفجار قذيفتي هاون بمستوطنة إسرائيلية قرب الحدود المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن قذيفتي هاون انفجرتا في مستوطنة قرب الحدود المصرية.
وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن انفجار قذيفتي الهاون، تسبب في أضرار طفيفة، لمبنى ومركبة في المستوطنة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن قذيفتي هاون انفجرتا في مستوطنة قرب الحدود المصرية.
وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن انفجار قذيفتي الهاون، تسبب في أضرار طفيفة، لمبنى ومركبة في المستوطنة.
يتبع..
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