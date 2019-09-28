شاهد: أضرار طفيفة بانفجار قذيفتي هاون بمستوطنة إسرائيلية قرب الحدود المصرية

















يتبع..

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن قذيفتي هاون انفجرتا في مستوطنة قرب الحدود المصرية.وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن انفجار قذيفتي الهاون، تسبب في أضرار طفيفة، لمبنى ومركبة في المستوطنة.