بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأحد عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍالأحد.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر (فيسبوك): إن السفر للمتبقي من الحافلة الثانية عشرة، بالإضافة إلى الحافلتين، الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، من كشف (9/18).
وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍالأحد.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر (فيسبوك): إن السفر للمتبقي من الحافلة الثانية عشرة، بالإضافة إلى الحافلتين، الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، من كشف (9/18).
وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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