بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأحد عبر معبر رفح





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍالأحد.وقالت الوزارة في بيان لها عبر (فيسبوك): إن السفر للمتبقي من الحافلة الثانية عشرة، بالإضافة إلى الحافلتين، الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، من كشف (9/18).وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.