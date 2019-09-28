سلسلة انفجارات تهز أفغانستان بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية



ويوجد 14 مرشحاً مسجلاً لكن من المرجح أن ينحصر السباق بين الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني، ونائبه السابق عبد الله عبد الله.



وسيلعب الفائز دوراً حاسماً في مساعي البلاد لإنهاء الحرب مع حركة طالبان، واستئناف المحادثات بين المسلحين والولايات المتحدة، بعدما ألغيت هذا الشهر.



وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية الناخبين، ومراكز التصويت من هجمات طالبان التي حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات، وهددت بعواقب وخيمة.



ويوجد حوالي 9.6 مليون ناخب مسجل بين سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في حوالي 5000 مركز اقتراع يقوم بحمايتها نحو 100 ألف جندي أفغاني بدعم جوي من القوات الأمريكية.

ووقع انفجار داخل مركز اقتراع في مدينة قندهار بجنوب البلاد، حيث قال شهود: إن سيارة إسعاف هرعت إلى المكان، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وأكد باهر أحمدي، المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار، وقوع الانفجار، وقال: إن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى حتى الآن، فيما قال مسؤولون إن انفجارات وقعت أيضاً في مدن كابول وغزنة وجلال اباد.