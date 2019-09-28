دولي

ترامب لليهود: لا أرغب بنزاع عسكري مع إيران

ترامب لليهود: لا أرغب بنزاع عسكري مع إيران
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقيادات الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، عدم رغبته في تحول التوترات القائمة بين واشنطن وطهران إلى نزاع عسكري بينهما.

وأكد ترامب في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في البلاد، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستستمر في موقفها الصارم تجاه الجمهورية الإسلامية؛ لكنها لا تتطلع إلى الحرب، وفق (تايمز أوف إسرائيل).

وقال ترامب: "لا أريد نشوب نزاع مسلح، اقتُرح علينا التفاوض وبحث القضايا العالقة، وأنا تحليت بضبط نفس كبير، وآمل في أن إيران ستختار السلام أيضاً".

وجاء هذا التصريح على خلفية فشل جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ترتيب اجتماع بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حمل الزعيمان أحدها الآخر المسؤولية عن عدم انعقاد هذا اللقاء.

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