حنا: نتضامن مع الإعلاميين الفلسطينيين الذين يُبرزون حقيقة ما يحدث بالقدس





وقال المطران حنا: إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في السنوات الاخيرة كانت مروعة، وطالب المجتمع الدولي والاتحادات الدولية والعربية للصحفيين بالوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين، الذين يقومون بواجبهم الإعلامي المهني وإدانة هذه الانتهاكات الإجرامية الاحتلالية المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.



وأضاف حنا: من الأهمية بمكان أن يكون هنالك تضامن عربي ودولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم بمختلف الطرف وتعزيز قدراتهم وأداء واجبهم المهني وضمان حصول الصحفيين وعائلاتهم على التعويض الكامل عما لحق بهم من اذى وخطر حقيقيين.



وقال إن الاحتلال يستهدف شعبنا الفلسطيني كله وشريحة الصحفيين الفلسطينيين مستهدفة لأن الاحتلال لا يريد أن تصل الصورة الحقيقية لما يحدث في بلادنا إلى سائر أرجاء العالم.



وأكمل: أن الإعلاميين الفلسطينيين، ليسوا محرضين كما تصفهم بعض الأبواق الاحتلالية، بل هم يعملون من أجل إبراز الحقيقة وفقط الحقيقة، بعيداً عن التزوير والتأويل والتضليل.



وختم: كل التحية والاحترام والوفاء للصحفيين الفلسطينيين الذين نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانبهم، وتثميننا وتقديرنا للدور الرائد الذي يقومون به؛ دفاعاً عن عدالة القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في رسالة تحية وجهها اليوم، إلى الصحفيين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، بأننا نوجه تحيتنا وتقديرنا وثناءنا لكافة الإعلاميين الفلسطينيين الذين يواجهون الانتهاكات الإسرائيلية والرصاصات الاحتلالية الغادرة بصدورهم العارية.يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني وانتهاكات قوات الاحتلال مستمرة ومتواصلة بحق الصحفيين، الذين لا يملكون إلا أقلامهم وعدساتهم، وقال إن الصحفيين الفلسطينيين هم باقون على العهد، ومستمرون في عملهم الإعلامي الرصين والمهني دفاعاً عن عدالة القضية وإبرازاً لحقيقة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من ظلم واضطهاد واستهداف.ويذكر، أنه منذ عام 2000 وحتى اليوم استشهد 48 صحفياً وأصيب المئات منهم، فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال 23 إعلامياً من الضفة الغربية وقطاع غزة.