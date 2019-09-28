الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الهدف الرئيسي من هذه المناورة هو التنسيق بين مختلف فرق الجيش، ولا سيما بين أسلحة المدرعات والهندسة والمشاة، بحيث يمكن دمج جهودها في المعركة.







وأشار إلى أنها جزء من الخطة السنوية التي تعدها هيئة الأركان العامة للتعامل مع التحديات الأمنية الماثلة أمام إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: إن الجيش أنهى مناورة عسكرية في جنوب إسرائيل، تحاكي سيناريو السيطرة على بلدة لبنانية مؤيدة لحزب الله في حال نشوب حرب بين إسرائيل والحزب.وبين الجيش، أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء إيال زامير وكبار قادة القوات البرية، شاركوا في المناورة.