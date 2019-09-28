الأحمد: مبادرة الفصائل للمصالحة مع حماس "غير مُجدية"

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن مبادرة الفصائل الفلسطينية، بشأن المصالحة مع حركة حماس "غير مُجدية".





وأوضح الأحمد، لقناة (الميادين)، أن الانقسام بين الفصائل ليس من صناعة فلسطينية، بل من صناعة النظام العربي الرسمي وقوى إقليمية ودولية.





وعلّق الأحمد، على خطابات الرؤساء في الأمم المتحدة، بالقول: إن "المجتمع الدولي معنا، 140 دولة صوتت لقيام دولة فلسطين، كلهم أكدوا على حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة سياسته على دولته".وشدد الأحمد، على أن إتفاق أوسلو قد انتهى منذ انتفاضة الأقصى، مضيفاً: "السلطة قائمة والاتفاق انتهى".