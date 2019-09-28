غرينبلات يُهاجم السلطة وحماس ويضع شرطاً لاستئناف تقديم "التبرعات" للفلسطينيين

وضعت الإدارة الأمريكية شرطاً لاستئنافها تقديم التبرعات للفلسطينيين، مجددةً هجومها على القيادة الفلسطينية.





وحذر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض الدولي، جيسون غرينبلات، في مقال نشره على موقع (Fox News)، بمناسبة المؤتمر نصف السنوي للدول المانحة، الذي عقد يوم الخميس، في نيويورك، حذر من أن الأموال ستواصل الذهاب هدراً.



وكتب غرينبلات: "لقد مرت ستة أشهر منذ الاجتماع الأخير للدول المانحة، لكن وبشكل غير مدهش، فإن جهودهم الصادقة لم تغير مسار حياة الفلسطينيين ومستقبلهم على الإطلاق".







وأضاف: "إن كمية التبرعات التي يتلقاها الفلسطينيون هي من بين أعلى المعدلات في العالم، من حيث المساهمة للفرد، ولكن على الرغم من الجهود التي بذلت على مدى عقود، ورغم مليارات الدولارات واليورو والشيكل والتبرعات، استمرت الحياة في التدهور".

كما وجه سهامه إلى السلطة الفلسطينية، قائلاً: "الجهود المبذولة لتحسين الوضع في الضفة الغربية لا تنطلق بسبب أزمة الميزانية التي أوجدتها بنفسها، واستمرار تحويل الأموال لمكافأة المخربين وأنشطة مناهضة التطبيع، التي تضر بالفلسطينيين الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية مع إسرائيل".







وكرر غرينبلات التأكيد على أن دول العالم، يجب أن تتوقف عن إعطاء المال دون مقابل مناسب.

رام الله - دنيا الوطنوتابع: "لقد حولت حماس غزة إلى منطقة وصل الوضع فيها إلى حالة يأس تام، حيث بلغت البطالة نحو 50%، وتجربة حماس التي وصلت إلى عشر سنوات في السلطة هي إخفاق تام".