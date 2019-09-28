المركز الفلسطيني.. الحادي عشر على مستوى منظمات المجتمع المدني في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي YOUTH SOLUTION REPORT 2019 والذي جاء نتيجة لتسريع التقدم العالمي في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) حيث حصل المركز الفلسطيني على الترتيب العام الحادي والعشرين على مستوى العالم من بين أربعة آلاف وثلاثمائة منظمة على مستوى العالم، قدمت أعمالها ومشاريعها وخططها التي تستجيب (SDGs) في حين كان ترتيب المركز الحادي عشر على مستوى منظمات المجتمع المدني في العالم.



حيث عرض التقرير في نيويورك، وتم تسليمه الى جميع رؤساء الدول المشاركين في نيويورك، وذلك دلالة على أهمية التحرك العالمي في مجال الوصول الى خطة التنمية المستدامة 20-30 حيث سيتم تقديم فرص للمؤسسات والشركات والدول الفائزة فرصة للانضمام الى برنامج الجاهزية للاستثمار لمدة 16 أسبوعاً مع اعتبار الخبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية كما سيتم توفير التمويل الجديد للفائزين والربط الشبكي.



واستجاب مشروع المركز الفائز للهدف العاشر من أهداف خطة التنمية المستدامة (SDGs) وهو الحد من أوجه عدم المساواة، كما استجاب للهدف الثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي.