مواجهات وإصابات في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت فجر اليوم السبت، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أسفرت عن العديد من الإصابات، وذلك بعد محاولة شبان فتح ثغرة في الجدار الفاصل المحيط بالقدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية، إن الجيش لاحق شبان حاولوا فتح ثغرة بالجدار في بلدة أبو ديس من الجانب الفلسطيني.



وأوضحت المصادر، أن مواجهات وقعت عقب الملاحقة، وأن عددا من الإصابات، وقعت جراء الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال.



ويحيط بالقدس المحتلة جدار خرساني مرتفع جداً لمنع دخول المواطنين للقدس المحتلة، مما تسبب بعزلها تماماً عن الضفة الغربية.