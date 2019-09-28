إسرائيل تدعو السلطة للمحادثات دون شروط وتُطالب العالم بوقف دعم غزة

رام الله - دنيا الوطن

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السلطة الفلسطينية للعودة إلى المحادثات المباشرة مع الإسرائيليين دون شروط مسبقة.





جاء ذلك، خلال خطاب كاتس، أمس الجمعة، بالأمم المتحدة، حيث دعا المجتمع الدولي "لممارسة أقصى ضغط على إيران، متابعاً: "يجب أن نوقف إيران اليوم لمنع الحرب غداً".



وكان من المقرر، أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطاب في الأمم المتحدة، ولكنه ألغى مشاركته بسبب الانتخابات، وأرسل كاتس للنيابة عنه.







وفي كلمته، هاجم وزير الخارجية إيران، وحث الأمم المتحدة على تصنيف الحرس الثوري وحزب الله باعتبارهما منظمتين "إرهابيتين"، وتوجه إلى نظام آية الله باللغة الفارسية وقال: "لا يتم احتساب الطيور حتى نهاية الخريف، الأمر لم ينته طالما لم ينته".

ودعا كاتس، جميع الدول إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتوقف عن تقديم المساعدات لغزة، حتى يتم إعادة الجنود الإسرائيليين: "أبراهام مانغيستو، وهشام السيد، وجثتي الجنديين هدار غولدين، وأورون شاول" لإسرائيل.وقال الوزير: إن "إسرائيل لديها سياسة واضحة لتعزيز العلاقات والتطبيع مع دول الخليج، وليس لدينا صراع مع دول الخليج، ولدينا مصالح أمنية مشتركة في مواجهة التهديد الإيراني، وكذلك دفع الكثير من المبادرات المدنية".