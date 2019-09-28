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"قمة السلام" تدعو إلى بذل جهد جماعي من أجل السلام والتنمية المستدامين

"قمة السلام" تدعو إلى بذل جهد جماعي من أجل السلام والتنمية المستدامين
رام الله - دنيا الوطن
استضافت منظمة غير حكومية دولية للسلام تدعى HWPL في كوريا الجنوبية لمدة يومين القمة العالمية للسلام لعام 2019، بعنوان "تشريع السلام" - تنفيذ DPCW من أجل التنمية المستدامة، وذلك لمدة يومين من 18 إلى 19 سبتمبر.

بهدف بناء السلام والتنمية المستدامة، نفذت المنظمة المضيفة مبادرات عالمية بما في ذلك وضع القانون الدولي للسلام على أساس DPCW، تعزيز الوئام الديني من خلال الحوار بين الأديان، خلق ثقافة السلام مع تعليم السلام  بالإضافة إلى بناء شبكة فاعلي السلام في مجال الإعلام، الشباب والمرأة.

تمت صياغة المواد العشر والبنود الـ 38 من DPCW - وثيقة السلام ووقف الحرب - بقصد تمثيل الأصوات المهمشة لجميع أولئك الذين يتوقون إلى السلام في الوقت نفسه، مع الدعوة إلى بذل جهود موحدة من جانب الدول لممارسة مبادئ الوثيقة، في نهاية المطاف وقف جميع الصراعات والأعمال القتالية وتسهيل السلام للمنفعة الثقافية.

"في يوم قمة السلام قبل 5 سنوات، عقد السياسيون العزم على دعم صياغة قانون دولي للسلام، وتعهد الزعماء الدينيون بجعل الأديان واحدة تحت شعار السلام، ووعد الممثلون الاجتماعيون بتشجيع ودعم هذه الجهود.  نحن نحقق تدريجيا تلك الوعود.  كل بلد في العالم تعقد هذا الحدث.  ستكون هذه الجهود هي النور في التاريخ العالمي." قال السيد مان هي لي، رئيس HWPL: "يجب أن نكون واحداً لتحقيق الهدف الموعود - السلام".

لقد خاطبت قمة هذا العام، على وجه الخصوص، مشروع "تشريعات السلام (LP)" الذي يحث الزعماء الوطنيين على دعم بناء إطار دولي ملزم قانونًا للسلام ووقف الحرب.  مشروع LP هو حركة سلام عالمية يقودها المواطنون تشمل حملة "رسالة السلام"، حملة "وقعوا على دعمكم"، و "مسيرة السلام".

بدءا من مهرجان السلام الذي عزز روح السلام والوئام في ال-18 من الشهر، غطت جلسات مختلفة في ال-19 من الشهر الموضوعات التالية: 1) زيادة الدعم على المستوى الدولي لتقديم DPCW إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كمشروع قرار؛  2) نشر ثقافة التفاهم بين الأديان والحوار على أساس الكتب الدينية؛  3) تعزيز قدرة الشباب وشبكة السلام النسائية؛  4) تنفيذ تعليم السلام لبناء شخصية المواطنين العالميين بقيم السلام؛  5) توسيع شبكة وسائط السلام العالمية.

بالنسبة لدعمه لـ DPCW، "أنا أدرك وأؤيد عمل HWPL من أجل السلام من خلال القانون الدولي القائم على DPCW، وهو اتفاق دولي تحمي فيه حقوق الإنسان والقيم بين جميع الأعراق والثقافات والحدود.  من خلال هذا العمل، يزرع متطوعو HWPL الشباب في جميع أنحاء العالم بذرة الأمل حتى تتمكن الأجيال القادمة من تنمية ثقافة السلام"، كما قال فينسنت فوكس كيسادا، رئيس المكسيك السابق.

في رسالته كرد على "رسالة السلام"، سعادة مايثريبالا سيريسينا، رئيس سري لانكا، "لن يكون من الصعب تحقيق السلام الحقيقي إذا كان مبدأ تشجيع الدول على التعامل مع بعضها البعض على أساس الاحترام المتبادل والمساواة وتقرير المصير للبشرية جمعاء) تم الوفاء بها كما هو في الوثيقة.

اتفق قادة السياسة والأديان العالميون وممثلي منظمات الشباب والمرأة والمربين والإعلاميين على التعاون مع HWPL لمبادرات السلام ودعم DPCW من خلال توقيع مذكرات التفاهم واتفاقية الشراكة.

جنبا إلى جنب مع القرار المتعلق بدعم DPCW من قبل برلمان أمريكا الوسطى(PARLACEN) في عام 2017، تم تأسيس تحالف قادة الكاريبي من أجل السلام(CCLP) الذي يتألف من رؤساء دول سابقين من منظمة البحر الكاريبي في شهر سبتمبر من هذا العام للاعتماد DPCW إلى المنظمة الإقليمية والمتعددة الأطراف وحشد الدعم من الحكومات الوطنية.

بمناسبة الذكرى الخامسة لقمة WARP، عُقدت القمة في جميع أنحاء العالم بمشاركة 300000 مشارك في أكثر من 166 مدينة في 113 دولة من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا ونيوزيلندا وروسيا وتركيا والفلبين وجمهورية جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة طوال شهر سبتمبر.

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