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8 دول توجه دعوة للسعودية والحوثيين بشأن اليمن

8 دول توجه دعوة للسعودية والحوثيين بشأن اليمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ألمانيا والكويت والسويد، في بيان مشترك، اليوم السبت، عن إدانتها بأقوى العبارات لـ "تزايد حدة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية".

واعتبرت الدول الثماني، هذه الهجمات "تهديدًا خطيراً للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، والتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"، وفق قناة (العربية).

واجتمع ممثلو حكومات فرنسا وألمانيا والكويت والصين وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، كمجموعة لتأكيد استمرار دعمهم للعملية السياسية في اليمن، بقيادة الأمم المتحدة، بحسب البيان.

وأعربت المجموعة، عن تقديرها للسعودية التي قدمت للأمم المتحدة مبلغ 500 مليون دولار في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري.

كما دعت أطراف الصراع لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، وحثت جميع الأطراف للإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حمايتها للمدنيين.

وجدد البيان، دعم مجموعة الدول تلك لمبعوث الأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث ودعوتها الحكومة والحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بناء ومستمر"، كما أثنت "هذه المجموعة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق استوكهولم، والتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن".

وتابع البيان: "يظل اتفاق استكوهولم عنصراً مهماً في عملية السلام في اليمن، وينبغي تنفيذه كما هو متوخى من أجل تخفيف الوضع الإنساني، وخلق الثقة بين الطرفين، وتحسين ظروف المحادثات السياسية".

وأضاف: "لاكتساب الزخم، تدعو المجموعة الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة البناءة في المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة، وعلى وجه الخصوص، تعرب المجموعة عن دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة، وتدعو الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء مع البعثة، وكذلك مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية التي سوف تسمح بالانسحاب المتبادل للقوات العسكرية، والرصد الثلاثي، وتمكين آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".

وأكدت هذه الدول "من جديد التزامها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه"، معتبرة "إعلان الحوثيين وقف الهجمات على السعودية- الأسبوع الماضي- خطوة أولى مهمة نحو وقف التصعيد في اليمن".

وقالت إن ذلك يحتاج "اتباعه بإجراءات إيجابية على الأرض من جانب الحوثيين، وضبط النفس من جانب التحالف".

وأكد البيان "على الحاجة لخفض التصعيد، وبذل الجهود من جانب جميع الأطراف لضمان ألا ينجرف الصراع في اليمن تجاه التوترات المتنامية في المنطقة".

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