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سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي قرب الحدود مع العراق

سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي قرب الحدود مع العراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لطائرات معادية في محيط معبر (البوكمال/ القائم) السوري العراقي جنوب نهر الفرات أقصى شرق البلاد.

وأوضحت الوكالة، أن "طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، شنت في وقت متأخر من مساء الجمعة غارات على مواقع عسكرية شمال شرق البوكمال بـ 12 كلم".

وأضافت الوكالة، أن الدفاعات الجوية السورية، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المعادية على الموقع، في حين تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها، مؤكدةً أن لا خسائر بشرية أو إصابات نجمت عن الغارات، وإنما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن "إسرائيل قصفت معسكراً للجيش السوري تحت الإنشاء في منطقة البوكمال شرق سوريا، دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية".

وقالت وحدة الإعلام الحربي، نقلا عن مصدر أمني في سوريا
 "استهدف العدو معسكراً قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيداً عن بيوت المدنيين، وكان المبنى خالياً وقت الاستهداف، ولا توجد إصابات أبداً خلافاً لما روج له إعلام العدو".

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