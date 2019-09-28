شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق ومواجهات مع قوات الاحتلال واعتقالات بعدة مدن في الضفة

إصابات بالاختناق ومواجهات مع قوات الاحتلال واعتقالات بعدة مدن في الضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء (وفا): إن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق، فجر السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال، داهمت البلدة، بعد قيام عدد من الشبان بمحاولة إحداث ثغرة في الجدار العنصري الممتد على أراض المواطنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال، وامتدت إلى محيط جامعة القدس، ومدخل بلدة السواحرة الشرقية.

وأضافت أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين والمنازل خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان، الذين تصدوا للاحتلال، بحالات اختناق.

وفي السياق، داهمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم، عدة مناطق بالضفة، ونفذت حملة اعتقالات طالت عدة مواطنين، تركزت في محافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرَر خالد محمد الفسفوس، والأسير المحرر توفيق عبد الفتاح الحروب، والأسير المحرر عايد محمد دودين، من منازلهم في مدينة دورا جنوب غرب الخليل.

كما اعتقلت إسماعيل النطاح من إذنا غرب الخليل، وفادي غنيمات من صوريف، وأحمد الحروب، وعز الحروب من دير سامت، واستجوب جنود الاحتلال، الأسيريْن المُحرَريْن خالد وحافظ الفسفوس في منزلهما في الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا وفتشته في قرية دير سامت بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، فيما ألقى شبّان عبوة محلية الصنع "كوع متفجر" صَوب معسكر "قبة راحيل" مسجد بلال التابع لقوات الاحتلال شمال بيت لحم.

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