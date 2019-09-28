شؤون فلسطينية

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين جداً من حرب بغزة قبل أسبوعين

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين جداً من حرب بغزة قبل أسبوعين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي أيزنكوت، إن الجيش الإسرائيلي كان قريباً جداً من الدخول في حرب مع قطاع غزة قبل أسبوعين.

جاء ذلك، خلال مقابلة مع أيزنكوت، نشرتها صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أمس الجمعة، متابعاً: "ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حول شن حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة، قبل أسبوعين، وكاد يحدث في لبنان، قبل شهر".

وزعم ايزنكوت الذي يعمل حالياً كباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، أن "إسرائيل هي دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما يفهم".

يذكر، أنه في الأسابيع الأخيرة، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقطع خطاب له والهروب للملاجئ بسبب صفارات الإنذار التي انطلقت بسبب صواريخ أطلقت من غزة.

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