جنرال إسرائيلي: كنا قريبين جداً من حرب بغزة قبل أسبوعين

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي أيزنكوت، إن الجيش الإسرائيلي كان قريباً جداً من الدخول في حرب مع قطاع غزة قبل أسبوعين.



وزعم ايزنكوت الذي يعمل حالياً كباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، أن "إسرائيل هي دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما يفهم".





يذكر، أنه في الأسابيع الأخيرة، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقطع خطاب له والهروب للملاجئ بسبب صفارات الإنذار التي انطلقت بسبب صواريخ أطلقت من غزة.

جاء ذلك، خلال مقابلة مع أيزنكوت، نشرتها صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أمس الجمعة، متابعاً: "ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حول شن حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة، قبل أسبوعين، وكاد يحدث في لبنان، قبل شهر".