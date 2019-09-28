عربي

شاهد: أبو الغيط لوفد سوريا بالأمم المتحدة: "قولولي مساء الخير".. والوفد يتهكم

شاهد: أبو الغيط لوفد سوريا بالأمم المتحدة: "قولولي مساء الخير".. والوفد يتهكم
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بوفد الحكومة السورية فى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وحسب مقطع الفيديو، فقد اقترب أبو الغيط، مندهشاً من الوفد السورى، الذي ضم وزير الخارجية وليد المعلم، ونائبه فيصل المقداد، والمبعوث السورى إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفرى.

وقال أبو الغيط مخاطباً الوفد: "قولولي يا أخي مساء الخير، يعني مش معقول" فرد عليه وليد المعلم بكلمة "ليه؟".

وتقدم أبو الغيط مصافحاً وزير الخارجية السورى، ومصافحة نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد قائلاً له "أنا أفرح جداً لما بشوفكم" ليرد عليه المقداد فوراً "باين، باين".

وكانت الجامعة العربية، قد جمدت عضوية سوريا فى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بعد شهور قليلة على اندلاع الأحداث فيها، وفى شباط/ فبراير العام الماضي، قال أبو الغيط: إنه لم يرصد توافقاً عربياً،  يمكن أن يؤدي إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

 

أخبار ذات صلة

السعودية تُقدم 50 مليون دولار لـ (أونروا)

السعودية تُقدم 50 مليون دولار لـ (أونروا)

سامح شكري: مصر تدعم كافة الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني

سامح شكري: مصر تدعم كافة الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني

شاهد: بيان من القوات المسلحة المصرية

شاهد: بيان من القوات المسلحة المصرية

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء

قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء

نصر الله: خامنئي طالبني بالتحدث مع الله كلما شعرت بالتعب

نصر الله: خامنئي طالبني بالتحدث مع الله كلما شعرت بالتعب

السعودية توافق على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن

السعودية توافق على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن

تعيينات وتنقلات جديدة في الكنيسة الأرثوذكسية بالأردن

تعيينات وتنقلات جديدة في الكنيسة الأرثوذكسية بالأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تجدد اقتحام منزل المواطن انجاص وتقوم بتفتيش وتكسير محتويات المنزل

قوات الاحتلال تجدد اقتحام منزل المواطن انجاص وتقوم بتفتيش وتكسير محتويات المنزل

البرغوثي: نرحب بانضمام الكنائس الانجيلية في جنوب إفريقيا لمقاطعة إسرائيل

البرغوثي: نرحب بانضمام الكنائس الانجيلية في جنوب إفريقيا لمقاطعة إسرائيل

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

اشتية: فلسطين فاعلة على الساحة الدولية وتقود أكبر مجموعة بالأمم المتحدة

اشتية: فلسطين فاعلة على الساحة الدولية وتقود أكبر مجموعة بالأمم المتحدة

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في الضفة الغربية

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في الضفة الغربية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

منوعات

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

محمد رمضان ضحية أحداث 11 سبتمبر في فيلمه الجديد

محمد رمضان ضحية أحداث 11 سبتمبر في فيلمه الجديد

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

نجم عالمي مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد من هو؟

نجم عالمي مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد من هو؟

هنا الزاهد تعود للقاهرة لإجراء عملية جراحية بعد الكشف عن مرضها

هنا الزاهد تعود للقاهرة لإجراء عملية جراحية بعد الكشف عن مرضها

مرة أخرى.. مشهد في مسلسل &#34;جمان&#34; يُثير ردود فعل واسعة

مرة أخرى.. مشهد في مسلسل "جمان" يُثير ردود فعل واسعة

ماذا لو ارتدت النجمات &#34;بلايز كارينا&#34; تحت الفساتين؟ شاهد النتيجة

ماذا لو ارتدت النجمات "بلايز كارينا" تحت الفساتين؟ شاهد النتيجة

ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست مُحرجة

ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست مُحرجة

حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة.. ونجله يرد :&#34;حاجة تحزن&#34;

حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة.. ونجله يرد :"حاجة تحزن"

عربي

سامح شكري: مصر تدعم كافة الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني

سامح شكري: مصر تدعم كافة الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني

شاهد: بيان من القوات المسلحة المصرية

شاهد: بيان من القوات المسلحة المصرية

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء

قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء