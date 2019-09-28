شاهد: أبو الغيط لوفد سوريا بالأمم المتحدة: "قولولي مساء الخير".. والوفد يتهكم

رام الله - دنيا الوطن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بوفد الحكومة السورية فى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.







وحسب مقطع الفيديو، فقد اقترب أبو الغيط، مندهشاً من الوفد السورى، الذي ضم وزير الخارجية وليد المعلم، ونائبه فيصل المقداد، والمبعوث السورى إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفرى.



وقال أبو الغيط مخاطباً الوفد: "قولولي يا أخي مساء الخير، يعني مش معقول" فرد عليه وليد المعلم بكلمة "ليه؟".







وتقدم أبو الغيط مصافحاً وزير الخارجية السورى، ومصافحة نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد قائلاً له "أنا أفرح جداً لما بشوفكم" ليرد عليه المقداد فوراً "باين، باين".

وكانت الجامعة العربية، قد جمدت عضوية سوريا فى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بعد شهور قليلة على اندلاع الأحداث فيها، وفى شباط/ فبراير العام الماضي، قال أبو الغيط: إنه لم يرصد توافقاً عربياً، يمكن أن يؤدي إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.