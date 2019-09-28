تركيا تُعلّق على تصريحات بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي

رام الله - دنيا الوطن

علق وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، على تقارير نسبت إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قوله إنه "يتحمل مسؤولية" مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT)، عن وزير الخارجية التركي قوله: إن "تقبله المسؤولية مهم للغاية، ولكن هذا لا يكفينا، هناك جريمة ارتكبت وملابساتها ووقائعها واضحة، واعترفت المملكة بكل هذه التفاصيل".وأضاف أوغلو: "لكن ما نريده الآن هو أن يمثل كل المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القضاء، طلبوا منا أن نتعاون معهم، ونحن قبلنا بذلك، وقدمنا كل الدلائل وكل المعلومات والوثائق التي توصلنا إليها، للنيابة العامة السعودية، ولكن التعاون كان من طرفنا فقط، ولم نجد له صدى من الطرف الآخر والشفافية لم تكن موجود للأسف".وأشار أوغلو، إلى أن "المحاسبة مهمة للغاية في هذا الصدد، وقلنا أكثر من مرة أن هناك بعض الأسئلة التي لم نجد إجابة لها، من هو العميل المحلي الذي يزعمون وجوده، وأين الجثة، لم يشاركونا بكل هذه المعلومات، هناك جريمة ويجب أن يخضع المسؤولون عنها أمام القضاء، ويجب التوصل إلى إجابة شافية لهذه الأسئلة".وكانت الشبكة التلفزيونية الأمريكية (PBS) الإخبارية نسبت إلى الأمير محمد بن سلمان قوله: إنه يتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي لأن ذلك حدث في عهده، مؤكداً أن ذلك حدث دون علمه، وذلك في إعلانها عن فيلم وثائقي بعنوان "ولي العهد السعودي".ومن المقرر بث الفيلم الوثائقي الأحد المقبل، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، عشية الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.