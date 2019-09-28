دولي

تركيا تُعلّق على تصريحات بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي

تركيا تُعلّق على تصريحات بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي
محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، على تقارير نسبت إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قوله إنه "يتحمل مسؤولية" مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT)، عن وزير الخارجية التركي قوله: إن "تقبله المسؤولية مهم للغاية، ولكن هذا لا يكفينا، هناك جريمة ارتكبت وملابساتها ووقائعها واضحة، واعترفت المملكة بكل هذه التفاصيل". 

وأضاف أوغلو: "لكن ما نريده الآن هو أن يمثل كل المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القضاء، طلبوا منا أن نتعاون معهم، ونحن قبلنا بذلك، وقدمنا كل الدلائل وكل المعلومات والوثائق التي توصلنا إليها، للنيابة العامة السعودية، ولكن التعاون كان من طرفنا فقط، ولم نجد له صدى من الطرف الآخر والشفافية لم تكن موجود للأسف". 

وأشار أوغلو، إلى أن "المحاسبة مهمة للغاية في هذا الصدد، وقلنا أكثر من مرة أن هناك بعض الأسئلة التي لم نجد إجابة لها، من هو العميل المحلي الذي يزعمون وجوده، وأين الجثة، لم يشاركونا بكل هذه المعلومات، هناك جريمة ويجب أن يخضع المسؤولون عنها أمام القضاء، ويجب التوصل إلى إجابة شافية لهذه الأسئلة".

وكانت الشبكة التلفزيونية الأمريكية (PBS) الإخبارية نسبت إلى الأمير محمد بن سلمان قوله: إنه يتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي لأن ذلك حدث في عهده، مؤكداً أن ذلك حدث دون علمه، وذلك في إعلانها عن فيلم وثائقي بعنوان "ولي العهد السعودي". 

ومن المقرر بث الفيلم الوثائقي الأحد المقبل، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، عشية الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

أخبار ذات صلة

الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا تصوت لدعم مقاطعة إسرائيل

الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا تصوت لدعم مقاطعة إسرائيل

لافروف: آفاق تسوية القضية الفلسطينية أصبحت في مهب الريح

لافروف: آفاق تسوية القضية الفلسطينية أصبحت في مهب الريح

شاهد: رئيس السلفادور يبدأ خطابه في الأمم المتحدة بصورة (سيلفي)

شاهد: رئيس السلفادور يبدأ خطابه في الأمم المتحدة بصورة (سيلفي)

روسيا تحتجز قوارب صيد كورية شمالية و262 بحاراً

روسيا تحتجز قوارب صيد كورية شمالية و262 بحاراً

أردوغان: العمل يسير وفق الجدول مع أمريكا لإنشاء منطقة آمنة بسوريا

أردوغان: العمل يسير وفق الجدول مع أمريكا لإنشاء منطقة آمنة بسوريا

وزير إسرائيلي يحث على تشكيل حكومة وحدة لمنع &#34;تصعيد&#34; التوترات المتصلة بإيران

وزير إسرائيلي يحث على تشكيل حكومة وحدة لمنع "تصعيد" التوترات المتصلة بإيران

وزير إسرائيلي يدعو الأمم المتحدة إلى عدم تقديم المساعدة لقطاع غزة

وزير إسرائيلي يدعو الأمم المتحدة إلى عدم تقديم المساعدة لقطاع غزة

بدء التفاوض بين الليكود وأزرق أبيض لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل

بدء التفاوض بين الليكود وأزرق أبيض لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

البرغوثي: نرحب بانضمام الكنائس الانجيلية في جنوب إفريقيا لمقاطعة إسرائيل

البرغوثي: نرحب بانضمام الكنائس الانجيلية في جنوب إفريقيا لمقاطعة إسرائيل

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

اشتية: فلسطين فاعلة على الساحة الدولية وتقود أكبر مجموعة بالأمم المتحدة

اشتية: فلسطين فاعلة على الساحة الدولية وتقود أكبر مجموعة بالأمم المتحدة

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في الضفة الغربية

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في الضفة الغربية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

عبد الكريم: إعلان الرئيس عباس عن الانتخابات اختبار لموقف حماس

عبد الكريم: إعلان الرئيس عباس عن الانتخابات اختبار لموقف حماس

منوعات

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

نجم عالمي مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد من هو؟

نجم عالمي مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد من هو؟

هنا الزاهد تعود للقاهرة لإجراء عملية جراحية بعد الكشف عن مرضها

هنا الزاهد تعود للقاهرة لإجراء عملية جراحية بعد الكشف عن مرضها

مرة أخرى.. مشهد في مسلسل &#34;جمان&#34; يُثير ردود فعل واسعة

مرة أخرى.. مشهد في مسلسل "جمان" يُثير ردود فعل واسعة

ماذا لو ارتدت النجمات &#34;بلايز كارينا&#34; تحت الفساتين؟ شاهد النتيجة

ماذا لو ارتدت النجمات "بلايز كارينا" تحت الفساتين؟ شاهد النتيجة

ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست مُحرجة

ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست مُحرجة

حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة.. ونجله يرد :&#34;حاجة تحزن&#34;

حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة.. ونجله يرد :"حاجة تحزن"

هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

نانسي عجرم تسخر من قصر قامتها بمساعدة زوجها وحسن الشافعي يتدخل

نانسي عجرم تسخر من قصر قامتها بمساعدة زوجها وحسن الشافعي يتدخل

هيفاء وهبي تحيي حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019 بإطلالة رقيقة

هيفاء وهبي تحيي حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019 بإطلالة رقيقة

عربي

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء

قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء

نصر الله: خامنئي طالبني بالتحدث مع الله كلما شعرت بالتعب

نصر الله: خامنئي طالبني بالتحدث مع الله كلما شعرت بالتعب

السعودية توافق على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن

السعودية توافق على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن