وفد أمني مصري يزور إسرائيل "سراً" لبحث ملف قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 13، تفاصيل زيارة أجراها وفد أمني مصري، وصفت بالسرية لإسرائيل، وذلك لبحث ملف قطاع غزة .







وقالت القناة الإسرائيلية: إن وفد المخابرات المصرية "أجرى لقاءات سريّة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة ومع مسؤولين أمنيين، لبحث الأوضاع في قطاع غزّة".







وأوضحت أن الوفد المصري أبدى خشيّة من أن حالة "عدم اليقين السياسي" التي أعقبت انتخابات الكنيست، قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع عسكريًا في قطاع غزّة.



ويخشى الوفد المصري، بحسب القناة، من أن يتكرر التصعيد الذي وقع في قطاع غزّة في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وكاد أن يؤدي إلى حرب في القطاع، بعد استهداف أشدود بالصواريخ أثناء تواجد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، فيها وأنزل عن المنصّة على عجل.





وحسب القناة، فقد حذر الوفد المصري، من أنّ كل تصعيد في قطاع غزّة، سيتحول إلى مواجهة واسعة وحتى إلى حرب.





يذكر أن مصر، تعتبر وسيطاً بملف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى جانب الأمم المتحدة، وتبذل جهوداً لمنع اندلاع حرب في القطاع.