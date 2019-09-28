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السعودية تُقدم 50 مليون دولار لـ (أونروا)

السعودية تُقدم 50 مليون دولار لـ (أونروا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، تقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للموازنة الرئيسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لعام 2019.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بالمفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق وكالة (وفا).

وأكد العساف، موقف المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والماليين لـ (اونروا)، معرباً عن تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به الوكالة من أجل لاجئي فلسطين.

بدوره، أعرب المفوض العام عن تقديره العميق بالنيابة عن 5,5 مليون لاجئ من فلسطين تقوم (أونروا) على خدمتهم.

وقال كرينبول: إن "التبرع المتجدد والسخي من المملكة العربية السعودية، يعد ذا أهمية كبيرة لوكالتنا، وطوال فترة الصيف، وفي الوقت الذي كنا نستعد فيه لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، قمنا بإعادة تأهيل العشرات من مدارس (أونروا) بتمويل سعودي".

وأضاف: "إن التبرع الحاسم الذي تم الإعلان عنه سيسمح لنا بالمحافظة على الحق في التعليم لطلبتنا البالغ عددهم 532,000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسة الأخرى المقدمة للاجئي فلسطين، إننا ممتنون للغاية للشراكة والتعاون الديناميكيين مع المملكة".

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