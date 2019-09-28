أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة





الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-18 29-18 29-18 بيت لحم 29-18 29-18 29-18 رام الله والبيرة 27-17 27-17 27-17 طولكرم 30-22 30-22 30-22 نابلس 30-19 30-19 30-19 قلقيلية 30-22 30-22 30-22 جنين 32-21 32-21 32-21 سلفيت 29-18 29-18 29-18 طوباس 32-21 32-21 32-21 روابي 30-19 30-19 30-19 الخليل 27-17 27-17 27-17 غزه 29-23 29-23 29-23 أريحا 37-25 37-25 37-25 خانيونس 29-23 29-23 29-23 الأغوار الشمالية 35-23 35-23 35-23 رفح 30-22 30-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: