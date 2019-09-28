شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُصدر تصريحاً حول شجار عائلي جنوب القطاع

الشرطة بغزة تُصدر تصريحاً حول شجار عائلي جنوب القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر السبت، تصريحاً صحفياً حول الشجار العائلي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الشرطة: إنه منذ وقوع الشجار العائلي بين عائلتي حنيدق وأبو سحلول في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، والذي أودى بحياة المواطن "محمد أبو سحلول" ظهر الخميس 2019/9/26، باشرت الشرطة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيث قامت بتوقيف وضبط المتسببين في الشجار، والتحقيق في جريمة القتل مع عدد من المشتبه بهم.

وأكدت الشرطة، أن التحقيق في جريمة القتل مستمر حتى يتم تحديد الجاني، وتقديمه للعدالة، وأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حالة الأمن والاستقرار في المنطقة التي وقع بها الشجار؛ ومن أجل المحافظة على سير الحياة اليومية للمواطنين.

وأضافت: "لن تسمح الشرطة لأحد أن يأخذ الحق بيده، وإن القانون سيأخذ مجراه كاملاً في هذه القضية، وسيتم اتخاذ إجراءاتٍ قانونية صارمة بحق كل من يعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، ولن نسمح لأحد أن يهدد حياة المواطنين، وأمنهم واستقرارهم".

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