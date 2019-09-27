شؤون فلسطينية

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، أحمد بحر، دعم المجلس اجراء انتخابات شاملة برلمانية ورئاسية ومجلس وطني حسب اتفاقات القاهرة، كما أكد دعمه لمبادرة الفصائل الوطنية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام.

وثمن بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح موافقة حركة حماس بدون شروط على المبادرة التي قدمتها الفصائل للحركة لإنهاء الانقسام.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، منوهاً إلى أن تحريرهم بات ضرورة وطنية علاوة على كونه فريضة شرعية.

وأشار إلى أن العديد من الأسرى ما زالوا يخضون الاضراب عن الطعام منذ 60  يوماً ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.

وشدد بحر، على أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني، داعياً المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

ودعا للعمل بكل قوة باتجاه انجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالباً الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع الأسرى.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مطالباً منظمات حقوق الانسان للقيام بواجبها في ملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق الأسرى.

كما أكد بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.

وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام.

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