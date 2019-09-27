الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا تصوت لدعم مقاطعة إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قررت أعلى هيئة لصنع القرار في الكنيسة الأنجليكانية لجنوب إفريقيا (ACSA) بالإجماع دعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل حتى تنهي احتلالها العسكري لفلسطين.



صدر القرار في جوهانسبرغ في المجمع الكنسي للكنيسة الذي يعقد كل ثلاث سنوات ويمثل المجتمعات الأنجليكانية في جنوب إفريقيا وكذلك ناميبيا وليسوتو وإسواتيني (سوازيلاند) وموزمبيق وأنغولا وسانت هيلينا.



من جانبه رحب سفير فلسطين لدى جنوب افريقيا هاشم الدجاني بالقرار، وقال: "ببساطة يريد الفلسطينيون تحقيق السلام والحرية والعدالة والكرامة ، وهذا القرار خطوة مهمة في الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها غير القانوني لدولة فلسطين" كما دعا الدجاني الطوائف والجماعات الأخرى لتبني قرار الكنيسة الأنجليكانية.



هذا وقد جاء في القرار بان الوضع في الأراضي المقدسة يتطلب اهتمام الكنيسة المسيحية كون المسيح عليه السلام ولد ونشأ وصلب فيها .



كما يحذر القرار من الخلط بين الدولة القومية الحالية لإسرائيل وإسرائيل التوراتية ويشير الى اهمية التمييز بين الأيديولوجية السياسية للصهيونية والدين اليهودي



ويدين القرار معاداة السامية والإسلاموفوبيا بأقوى العبارات ، ويقر ايضا قرار الرابطة أن هناك أوجه تشابه بين الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وما يحدث في فلسطين المحتلة وأنه في بعض النواحي يمكن وصف الوضع هناك بأنه أسوأ من الفصل العنصري.



ولهذا السبب، يشير القرار إلى أن الجنوب إفريقيين يتحملون مسؤولية خاصة في الوقوف إلى جانب المضطهدين بنفس الطريقة التي وقف بها الآخرون في المجتمع الدولي مع الشعب الجنوب افريقي خلال حقبة الفصل العنصري البغيض.



وفي تعليقه على هذا القرار قال الأسقف الأنجليكاني في ناميبيا ، لوقا باتو، "إنه الوقت المناسب ، وقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال ولتحرير الفلسطينيين ، موضحا بان القرار كان استمرارا لدعم الكنيسة الأنجليكانية الطويل لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل الحرية.



هذا وسيطالب أعضاء وفد جنوب أفريقيا الذي سيشارك في مؤتمر لامبث 2020 من مكتب مجمع الكنيسة في المملكة المتحدة تبني قرارا مماثلا لإدراجه على جدول أعمال المؤتمر الذي سيشارك فيه أساقفة انجيليين من 165 بلدا في جميع أنحاء العالم.