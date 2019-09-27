دولي

لافروف: آفاق تسوية القضية الفلسطينية أصبحت في مهب الريح

لافروف: آفاق تسوية القضية الفلسطينية أصبحت في مهب الريح
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يرضي تطلعات الشعب الفلسطيني ويوفر الأمن لإسرائيل وللمنطقة بمجملها.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم): إن آفاق تسوية القضية الفلسطينية أصبحت في مهب الريح، بسبب بعض القرارات والممارسات على الأرض.

وفي سياق، أخر، شدد أن عملية التسوية السياسية في سوريا تسير على نحو جيد، بعد القضاء على الإرهاب، متابعًا: "يجب أن تسبق الانتخابات السورية المقررة وفق القرار 2254 إصلاحات دستورية".

وأشار الوزير الروسي، إلى أن تقديم مبادرة للحد من التسلح ونزع السلاح، ستؤدي لإنجاح تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي مستقبلاً، متابعًا: ندعو إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة

وحول قضية إيران، قال: إن "هناك تصعيد للتوتر بشكل مصطنع في منطقة الخليج وندعو الجميع لتجاوز هذه الخلافات، مبينًا أن خروج واشنطن من طرف واحد من الاتفاق النووي الإيراني كان عملا هداما بالنسبة لمجمل الوضع في المنطقة.

وتابع لافروف: قدمنا سابقا مبادرة لحفظ الأمن في الخليج ويجب على دول المنطقة التفكير في الجلوس إلى المفاوضات، ويجب التفكير في إطار ملائم لحفظ الاستقرار في منطقة الخليج بمشاركة هيئات دولية مختلفة.

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