شؤون فلسطينية

اشتية: فلسطين فاعلة على الساحة الدولية وتقود أكبر مجموعة بالأمم المتحدة

اشتية: فلسطين فاعلة على الساحة الدولية وتقود أكبر مجموعة بالأمم المتحدة
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن فلسطين تفتخر بانتمائها إلى مجموعة الـ 77 والصين منذ 1976، وترؤسها لها منذ بدء العام الحالي ما يدل على أن فلسطين فاعلة ومسؤولة على الساحة الدولية، فهي تقود أكبر مجموعة في الأمم المتحدة، وتتحدث نيابة عنها مع الدول الشريكة".

جاء ذلك خلال افتتاحه للاجتماع السنوي الـ 43 لوزراء خارجية مجموعة الـ 77 والصين، الذي ترأسه في مقر الأمم المتحدة اليوم الجمعة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد-باندي، وعدد من وزراء الخارجية من الدول الأعضاء.

وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي يتم التشكيك فيه بالمبادئ الأساسية والمواقف المعتمدة في الأمم المتحدة، اختارت مجموعتنا دولة مراقبة، تحت الاحتلال، وتواجه تحديات كبيرة لتمثيلها، ولم تطلب المجموعة إذنا من أحد ولم تستسلم للاعتراضات أو تخضع للشروط ولم تقلق بشأن العواقب".

وتابع: "حظي القرار الذي رعته مجموعة ال 77 بمنح فلسطين جميع الحقوق والامتيازات اللازمة للعمل كرئيس بدعمٍ ساحق من شركائنا، وحتى أولئك الأكثر معارضين لرئاستنا جلسوا وتفاوضوا معنا. وهذه ليست فقط ثمرة المساعي الفلسطينية المكثفة، بل هي أيضًا انعكاس لمكانة هذه المجموعة الموقرة والاحترام الذي تتمتع به".

وأشار اشتية إلى أن هذا العام الذي ترأست فيه فلسطين المجموعة شهد عددا كبيرا من مؤتمرات القمة واجتماعات رفيعة المستوى كانت ذات أهمية كبيرة لشعوب المجموعة والكوكب بأكمله.

وتابع رئيس الوزراء: "وقفت مجموعتنا معًا للدفاع عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وسلامة وتكامل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفي تعزيز تنفيذها منذ اعتمادها، كما تمت مناقشة تمويل التنمية على أعلى المستويات".

وأضاف اشتية: "أن المجموعة برئاسة فلسطين واصلت خلال العام الحالي العمل لتنفيذ الإصلاح الطموح لنظام الأمم المتحدة الإنمائي الذي اعتمد في العام الماضي، مؤكدا الحاجة إلى بناء وتعزيز قدرات البلدان النامية في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة الطويلة الأجل".

في سياق متصل، قال اشتية إن المجموعة واصلت موقفها القوي من مكافحة تغير المناخ وآثاره الضارة التي تثقل كاهل البلدان النامية بشكل كبير.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالقول: "نحن ممتنون للثقة التي أوكلناها، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق هذه المهمة النبيلة المتمثلة في تمثيل البلدان النامية، وقد نكون ترشحنا لرئاسة هذه المجموعة من أجل فلسطين، لكننا سعينا بشكل دائم منذ ترؤسنا المجموعة للعمل من أجل مصالح جميع الأعضاء لتكون هذه الدورة دورة النهوض برؤيتنا لنظام عالمي أكثر إنصافا، في خدمة الإنسانية، بما في ذلك الأكثر فقراً وضعفاً".

أخبار ذات صلة

البرغوثي: نرحب بانضمام الكنائس الانجيلية في جنوب إفريقيا لمقاطعة إسرائيل

البرغوثي: نرحب بانضمام الكنائس الانجيلية في جنوب إفريقيا لمقاطعة إسرائيل

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في الضفة الغربية

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في الضفة الغربية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

عبد الكريم: إعلان الرئيس عباس عن الانتخابات اختبار لموقف حماس

عبد الكريم: إعلان الرئيس عباس عن الانتخابات اختبار لموقف حماس

البرغوثي: إسرائيل قد تمنع اجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

البرغوثي: إسرائيل قد تمنع اجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

البرغوثي: نرحب بانضمام الكنائس الانجيلية في جنوب إفريقيا لمقاطعة إسرائيل

البرغوثي: نرحب بانضمام الكنائس الانجيلية في جنوب إفريقيا لمقاطعة إسرائيل

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

أحمد بحر: ندعم اجراء انتخابات شاملة في فلسطين

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في الضفة الغربية

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في الضفة الغربية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

عبد الكريم: إعلان الرئيس عباس عن الانتخابات اختبار لموقف حماس

عبد الكريم: إعلان الرئيس عباس عن الانتخابات اختبار لموقف حماس

مجدلاني: على المجتمع الدولي التقاط دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

مجدلاني: على المجتمع الدولي التقاط دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

منوعات

هنا الزاهد تعود للقاهرة لإجراء عملية جراحية بعد الكشف عن مرضها

هنا الزاهد تعود للقاهرة لإجراء عملية جراحية بعد الكشف عن مرضها

مرة أخرى.. مشهد في مسلسل &#34;جمان&#34; يُثير ردود فعل واسعة

مرة أخرى.. مشهد في مسلسل "جمان" يُثير ردود فعل واسعة

ماذا لو ارتدت النجمات &#34;بلايز كارينا&#34; تحت الفساتين؟ شاهد النتيجة

ماذا لو ارتدت النجمات "بلايز كارينا" تحت الفساتين؟ شاهد النتيجة

ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست مُحرجة

ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست مُحرجة

حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة.. ونجله يرد :&#34;حاجة تحزن&#34;

حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة.. ونجله يرد :"حاجة تحزن"

هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

نانسي عجرم تسخر من قصر قامتها بمساعدة زوجها وحسن الشافعي يتدخل

نانسي عجرم تسخر من قصر قامتها بمساعدة زوجها وحسن الشافعي يتدخل

هيفاء وهبي تحيي حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019 بإطلالة رقيقة

هيفاء وهبي تحيي حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019 بإطلالة رقيقة

شاهد: ابن الأمير هاري يظهر في أفريقيا واضح الملامح لأول مرة

شاهد: ابن الأمير هاري يظهر في أفريقيا واضح الملامح لأول مرة

شاهد: بنات شيحة يشعلن الجونة برقصهن

شاهد: بنات شيحة يشعلن الجونة برقصهن

عربي

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء

قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء

السعودية توافق على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن

السعودية توافق على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن

تعيينات وتنقلات جديدة في الكنيسة الأرثوذكسية بالأردن

تعيينات وتنقلات جديدة في الكنيسة الأرثوذكسية بالأردن