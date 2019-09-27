سامح شكري: مصر تدعم كافة الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية المصري سامح شكري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن بلاده مع حل الدولتين، ومصر تدعم كافة الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني بوصفها السبيل للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك، خلال لقاء جمع سامح شكري، بوفد من قادة اللجنة الأمريكية اليهودية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول الرؤية المصرية لمعالجة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسُبل إحياء عملية السلام، بحسب ما جاء على صحيفة (الوطن) المصرية.



وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن شُكري، أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مُستعرضا التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافر بالسوق المصرية أمام الاستثمارات الأمريكية.



واختتم المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول كذلك مُستجدات الأوضاع في كل من سوريا واليمن والتوترات الأخيرة في منطقة الخليج، فضلاً عن الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير لدور مصر الهام في الشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.‪