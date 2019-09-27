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شاهد: بيان من القوات المسلحة المصرية

شاهد: بيان من القوات المسلحة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، بيانا، قالت فيه إنه فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم عن تحقيق النجاحات.

وأكدت القوات المسلحة، "قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعى على الإتجاه الشمالي الشرقي و(83) عربة على الإتجاه الإستراتيجي الغربي (25) على الإتجاه الإستراتيجي الجنوبي".

كما أعلنت تنفيذها عمليات نوعية أسفرت عن القضاء عدد (118) فرد عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، اضافة لقيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (273) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد (11) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

وتم ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما تم إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر المسلحة، عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من اجهزة الاتصال.

وأكدت القوات المسلحة، أنه إستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي امام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من ضبط (15) بندقية الية وعدد (3) رشاش وعدد (2) قاذف RBG وعدد (24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبطت كذلك (2441) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط (6265) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط (156.208.6) قرص مخدر.

كما تم إكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو ، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب، وضبط عدد (50 ) جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط ( 13) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية.

وقالت الجيش المصري: إنه "نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات تم إستشهاد واصابة ضابط و( 9 ) جنود أثناء الإشتباك وتنفيذ اعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية"، كما أكدت القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان.

 

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