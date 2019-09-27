صبيح: التفاف شعبي وفصائلي خلف الرئيس محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، بالالتفاف الشعبي والفصائلي خلف الرئيس محمود عباس والذي كان لافتا في متابعتهم وتأييدهم لخطاب الرئيس الأممي، لما تضمنه من مبادئ حقوقية وقانونية وانسانية.



وأكد صبيح في حديث له عبر اذاعة (صوت فلسطين)، على أهمية اعلان الرئيس أنه سيدعو لانتخابات عامة، داعيا حركة حماس الى التقاط عذه الفرصة خاصة أن الشعب الفلسطيني، بحاجة للوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال.



واعتبر أن إجراء الانتخابات في القدس ممكنة بشرط الجهد والتوافق، موضحًا أن المقدسيين نموذجا للوحدة الوطنية بكل أطيافهم داعيا الى وقف المناكفات ووقف 13 عاما من الانقسام والاستمرار بالنضال.