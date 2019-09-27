شاهد: رئيس السلفادور يبدأ خطابه في الأمم المتحدة بصورة (سيلفي)

رام الله - دنيا الوطنبدأ رئيس السلفادور، ذو الأصول الفلسطينية، نجيب أبو كيلة، خطابه من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحدث عن ضرورة تغيير شكل العمل الذاتي للمنظمة الدولية.وأرفق ذلك بصورة سيلفي من المنصة نشرها في تغريدة على (تويتر)، وقال: "أن أكون أمامكم هنا على منصة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد شرفا وامتيازا لي، أود أن أشارك بهما العالم أجمع".ووفقا لرئيس السلفادور، فقد أخذ شكل الجمعية العامة، يتقادم يوما بعد يوم. وأكد على أن مقاطع الفيديو والصور على الشبكات الاجتماعية، بات لها تأثير متزايد على الجمهور العالمي.وقال نجيب أبو كيلة: "لا تزال لدينا هذه الفرصة الرائعة لاستخدام الشبكة العالمية، التي بنيت أمام أعيننا، ليس فقط لنحافظ على أهمية (الجمعية العامة)، بل ومضاعفتها وزيادتها. أو يمكننا جميعا - منظومة الأمم المتحدة ورجال السياسة والحكومات وما إلى ذلك، أن نتجاهل هذه الفرصة وننتظر ما سيحدث معنا، كما حدث مع كوداك و Blockbuster (خدمة تأجير الأفلام)".