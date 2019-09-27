مصرع مواطن واصابة آخرين بحادث سير جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن (30 عاما) مصرعه وأصيب اثنان آخران بحادث سير (دهس) وقع مساء اليوم الجمعة، في منطقة خربة بيت اسكاريا وسط مجمع مستوطنات (غوش عصيون) جنوب بيت لحم.



وأفاد الهلال الأحمر ببيت لحم، بأن طواقمه قدمت الإسعافات للمصابين، وتم نقل اثنين منهما الى احد مشافي بيت لحم لتلقي العلاج، الا ان احدهما فارق الحياة لدى وصوله المشفى متأثرا بإصابته الخطيرة.