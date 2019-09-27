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شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي

شاهد: محمد بن راشد يجري اتصالًا مع أول رائد فضاء إماراتي
رام الله - دنيا الوطن
أكد حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أنه أجرى اتصالا مع أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، في ثاني أيام رحلته إلى الفضاء.

وقال بن راشد، وفق ما نقلت عنه وكالة (سبوتنيك) الروسية: إن هذه الخطوة الكبيرة لدولة الإمارات ما هي إلا البداية لرحلة من العمل الجاد في سبيل الوصول إلى ريادة الفضاء.

وقال محمد بن راشد خلال الاتصال مخاطباً المنصوري: "أنت فخر شعب الإمارات.. وأنت الأول.. والأول دائما يُذكر.. ولكن أبشرك أن طوابير من بنات وأبناء الإمارات سيتبعون خطواتك لاستكمال المسيرة".

وأعرب بن راشد عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يترجم طموح مؤسس دولة الاتحاد زايد بن سلطان آل نهيان، في الوصول "من الصحراء إلى الفضاء".

كما نقل بن راشد، للمنصوري تهاني محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي للمنصوري وتمنياته له بالتوفيق في أول رحلة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، وكونه أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية.

 

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