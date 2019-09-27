عبد الكريم: إعلان الرئيس عباس عن الانتخابات اختبار لموقف حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديقراطية قيس عبد الكريم، على أهمية اعلان الرئيس محمود عباس، بأنه سيعلن موعد اجراء الانتخابات العامة، مؤكدًا أنها اختبار لموقف حماس الذي أبدته اليوم تجاه دعوة الرئيس.



وقال عبد الكريم لاذاعة (صوت فلسطين): إن اجراء الانتخابات العامة في الوطن بما فيه المدينة المقدسة هو بحد ذاته مقاومة للاحتلال من خلال استعادة المواطن لحقه في الاقتراع وهي خطوة يجب أن تبدأ فورا لانها تحقق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.



وشدد على وجوب التوصل الى موقف فلسطيني موحد لمواجهة الاحتلال المعيق الأول للاجراء الانتخابات.