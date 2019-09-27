البرغوثي: إسرائيل قد تمنع اجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

رحب أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي بدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة فور عودته الى رام الله، مبينًا أن إسرائيل قد تمنع اجراء الانتخابات بالقدس.



وقال البرغوثي، في حديث إذاعي: إنه على جميع القوى والفصائل الآن أن تعمل على التقاط هذه الفرصة بإجراء الانتخابات وبأسرع وقت ممكن، مؤكدا ان أي قوى ستعارض ذلك يجب اقناعها والضغط عليها كي لا تعطل اجرائها لضمان حصول عملية ديمقراطية من خلال اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشمل كل المكونات الفلسطينية دون استثناء.



وأعرب البرغوثي عن أمله بأن تكون هذه الانتخابات مدخل من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية وليس فقط الديمقراطية.



وأوضح بأن مدينة القدس سنواجه فيها تحد كبير لأن سلطات الاحتلال ستحاول منع اجراء الانتخابات فيها وبشكل كامل لذلك علينا ابتكار العديد من الوسائل لإجراء تلك الانتخابات لتحدي الاحتلال واظهاره للعالم بأسره كقامع للديمقراطية.