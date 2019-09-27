مجدلاني: على المجتمع الدولي التقاط دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، بخطاب الرئيس محمود عباس امام الجعية العامة للأمم المتحدة.



ودعا مجدلاني، خلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين)، المجتمع الدولي التقاط دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن، والانتقال الى تشكيل الية دولية متعددة الاطراف برعاية مجلس الامن والامم المتحدة لتسيير العملية السياسية المتوقفة.



وأكد على أهمية هذه الدعوة لأن تنفيذها هو الضمان الوحيد لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن توقف عملية السلام مع تطورات الأحداث الجارية في المنطقة يعني أن هناك خطرًا يُهدد

السلم والأمن الدوليين.