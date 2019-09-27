الشرطة تكشف عدد جرائم القتل في الضفة الغربية خلال 2019

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت الشرطة الفلسطينية، الجمعة، إحصائية حول جرائم القتل في محافظات الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري 2019.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي: إن 27 جريمة قتل وقعت في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري.



وأوضح ارزيقات أن جرائم القتل راح ضحيتها 22 من الذكور، و5 اناث، احداها وقعت على خلفية ما يسمى الشرف.