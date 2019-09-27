الشرطة تكشف عدد جرائم القتل في الضفة الغربية خلال 2019
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الشرطة الفلسطينية، الجمعة، إحصائية حول جرائم القتل في محافظات الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري 2019.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي: إن 27 جريمة قتل وقعت في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح ارزيقات أن جرائم القتل راح ضحيتها 22 من الذكور، و5 اناث، احداها وقعت على خلفية ما يسمى الشرف.
نشرت الشرطة الفلسطينية، الجمعة، إحصائية حول جرائم القتل في محافظات الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري 2019.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي: إن 27 جريمة قتل وقعت في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح ارزيقات أن جرائم القتل راح ضحيتها 22 من الذكور، و5 اناث، احداها وقعت على خلفية ما يسمى الشرف.
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