قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء
رام الله - دنيا الوطن
شن تنظيم الدولة، في سيناء، هجومًا على أفراد من الجيش المصري، مساء الجمعة، ما أدى لمقتل عدد من عناصر الجيش.
وقالت قناة (الحرة): إن أن الهجوم حدث عند حاجز التفاحة في منطقة بئر العبد في سيناء، وأسفر عن قتلى وإصابات في صفوف القوات المصرية.
وتبنى تنظيم الدولة، الهجوم في بيان قال فيه: إن 15 شخصا قتلوا من عناصر الجيش المصري في الهجوم.
شن تنظيم الدولة، في سيناء، هجومًا على أفراد من الجيش المصري، مساء الجمعة، ما أدى لمقتل عدد من عناصر الجيش.
وقالت قناة (الحرة): إن أن الهجوم حدث عند حاجز التفاحة في منطقة بئر العبد في سيناء، وأسفر عن قتلى وإصابات في صفوف القوات المصرية.
وتبنى تنظيم الدولة، الهجوم في بيان قال فيه: إن 15 شخصا قتلوا من عناصر الجيش المصري في الهجوم.
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