قتلى في الجيش المصري بهجوم لتنظيم الدولة على حاجز في سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

شن تنظيم الدولة، في سيناء، هجومًا على أفراد من الجيش المصري، مساء الجمعة، ما أدى لمقتل عدد من عناصر الجيش.



وقالت قناة (الحرة): إن أن الهجوم حدث عند حاجز التفاحة في منطقة بئر العبد في سيناء، وأسفر عن قتلى وإصابات في صفوف القوات المصرية.



وتبنى تنظيم الدولة، الهجوم في بيان قال فيه: إن 15 شخصا قتلوا من عناصر الجيش المصري في الهجوم.