هيئة مسيرات العودة: الجمعة المقبلة هي جمعة المصالحة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة "الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار" الجماهير للمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة الـ 77 جمعة "المصالحة خيار شعبنا" تأكيداً على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والاغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.



وقالت الهيئة، "الوحدة الوطنية هي بوصلتنا والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة ، عن مسارها بأي اتجاه لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا بالحرية والعودة".



وثمنت الهيئة في بيان لها في ختام فعاليات الجمعة الـ 76 جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"، الخطوة التي قامت بها الفصائل الثمانية بمبادرتها المتوازنة ورؤيتها الوطنية الجامعة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ودعت إلى التفاف شعبي كبير حولها كما رحبت بموقف حركة حماس الذي وافق على المبادرة دون قيد أو شرط.



ووجهت تحية عز وفخر إلى الأسرى الذين حققوا انتصارات مهمة على سجانهم في معركة إزاحة أجهزة التشويش، و لم يستطع سجانهم كسر ارادتهم.



وأكدت الهيئة على أن معركة كسر الحصار والعقوبات هي جزء أساسي من معركة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني كي يواصل درب العودة والحرية والكرامة فالوحدة هي سلاحنا الرئيس في هذه المعركة.