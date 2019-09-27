شؤون فلسطينية

ملادينوف: عملنا طوال الفترة الماضية مع مصر لمنع اندلاع حرب جديدة بغزة

ملادينوف: عملنا طوال الفترة الماضية مع مصر لمنع اندلاع حرب جديدة بغزة
نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
أكد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه عمل طوال الفترة الماضية لمنع اندلاع حرب جديدة في قطاع غزة.

وقال ملادينوف، وفق ما نقلت قناة (الغد): إن العمل الدبلوماسي الوقائي في قطاع غزة مع جمهورية مصر العربية، والذي كان حاسمًا على مدار عام ونصف العام في منع حرب أخرى، تنفجر في خريطة الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر، أكد أنه كان على صلة مع الدول العربية، والقيادة الفلسطينية، والمجتمع الدولي، من أجل صيانة حل الدولتين، كأساس للحل، متابعًا: "ومع ذلك نحن بعيدون جدًا عن وضع يمكن فيه للطرفين العودة لطاولة المفاوضات لحل قضايا الوضع النهائي بما فيها، وضع القدس، والحدود، واللاجئين".

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