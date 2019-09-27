نصر الله: خامنئي طالبني بالتحدث مع الله كلما شعرت بالتعب

مين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن حزبه لديه إحاطة وإشراف معلوماتي جيد جدا بشكل ليس له سابقة، فيما يخص إسرائيل.



وأكد نصر الله، في مقابلة نشرها مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "حزب الله من خلال استخدامه للوسائل المختلفة يحصل على المعلومات اللازمة والمهم هي المعلومات التي نحتاجها في أي حرب مقبلة أو في مواجهة أي تهديد أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به".



وعن النصيحة التي نصحه بها خامنئي قال نصر الله، إنه حين شعر بثقل المسؤولية وشكا ذلك إلى خامنئي نصحه بأن "تخلو بنفسك عندما تشعر بالتعب أو بأي شعور صعب، أنا أنصحك بأن تجرب هذه الطريقة. تدخل إلى غرفة وتخلو بنفسك ولو لخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة، وتتحدث مع الله".



وأضاف "وجدت بركات هذا التوجيه وهذه التوصية. أي تفكير من هذا النوع هو تخلي عن المسؤولية، طبعا أنا أتمنى أن يأتي إخواني ويقولون لي أنت الآن يمكنك أن تستريح ليأتي شخص مكانك وأنت تعينه، سأكون سعيدا بذلك".



وأضاف: "من جهة لدينا جانب المعلومات والإحاطة المعلوماتية الجيدة ونواكب كل الأحداث في كيان العدو، وتطورات ما يجري لديهم سواء من خلال الوسائل العلنيّة أو الوسائل غير العلنيّة. لكن الأمر الأهم هو بعد الدراسة، يعني نحن المعلومات التي نحصل عليها، حتى بالوسائل العلنيّة، المهم متابعتها وتقييمها وتحقيقها ودراستها وأخذ استنتاجات منها، وهذا أمر مهم".



وأشار إلى أن نقطة قوة حزب الله أنه يقرأ بشكل دائم إسرائيل وعقلها وثقافتها وتقاليدها وعاداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وتطوراتها وأحداثها، وهذا يجعل حزب الله محيطاً بشكل دائم بكل ما يجري في داخل إسرائيل، على حد قوله.



وختم نصر الله، حديثه، قائلًا: "نحن نعلم كيف يفكرون وماذا يحبون وماذا يكرهون وبماذا يتأثرون وما هي المشاكل الموجودة في داخلهم وما هي الانقسامات القائمة والخلافات السياسية والخلافات الحزبية والخلافات الدينيّة الموجودة عندهم، تفاوت الشخصيات، وتقييم القيادات السياسية والعسكرية، هذا كلّه نواكبه ومتوفر لدينا. وهذا طبعا يعطينا قدرة كبيرة جدا ومهمة جدا في كيفية التعاطي مع هذا العدو ومواجهة هذا العدو بالأساليب المختلفة".