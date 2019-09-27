قيادي فلسطيني: المطلوب من الفصائل الضغط على حماس وليس تقديم مقترحات جديدة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، أن المطلوب من الفصائل الفلسطينية، عقب اعلان الرئيس محمود عباس، أنه سيدعو لانتخابات عامة، الضغط باتجاه تطبيق اتفاق القاهرة وانهاء الانقسام، وليس تقديم مقترحات جديدة.



وطالب الزق في تصريحات إذاعية، حركة حماس الى الاستجابة لاعلان الرئيس عباس، كما دعا الفصائل إلى الالتفاف للضغط على حماس لتنفيذ اتفاق القاهرة 2017 وهو ما تم الاتفاق عليه.



وأضاف الزق، أن الرئيس وخلال خطابه أطلع العالم وبصورة واضحة على الانتهاكات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا، والتي من شأنها أن تُشكل خطرًا ليس على المنطقة فحسب بل على العالم.