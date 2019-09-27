شاهد كيف اعتقلت قوة مُستعربة شابًا فلسطينيًا في الخليل

رام الله - دنيا الوطناختطفت قوّة إسرائيلية، مستعربة من الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، شابًا فلسطينيًا أثناء وقوفه أمام محل تجاري بمدينة دورا جنوبي محافظة الخليل.وفي مقطع فيديو مُلتقط من كاميرا مراقبة، فقد ظهر ترجل أربعة مستعربين، من مركبة مدنية، يرافقهم كلب، وقاموا بالاعتداء على الشاب الفلسطيني، واختطافه بعد ادخاله في المركبة عنوة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.وفي وقت سابق، أصيب شاب بالرصاص المطاطي، أثناء اقتحام قوّة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال وسط بلدة ديرسامت إلى الجهة الغربية لمدينة دورا.