أضرار في مركبتين عسكريتين إسرائيليتين شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة: إنه خلال التظاهرات على حدود قطاع غزة، ظهر اليوم، لحقت أضرار بمركبتين عسكريتين نتيجة القاء المتظاهرين أكواع وزجاجات حارقة.



وأكد الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير، أن المركبتين العسكريتين، كانت بالقرب من حدود قطاع غزة، وتم القاء الزجاجات عليها، دون أي يُبلغ عن وقوع إصابات.



بدوره، قال موقع (مفزاك لايف): إن حدود قطاع غزة، شهدت اليوم الجمعة تواجد 7000 متظاهر فلسطيني، وتم إلقاء عشرات العبوات باتجاه الجيش الإسرائيلي، زاعمة بأن بعض الفلسطينيين حاول التسلل باتجاه مناطق غلاف غزة.