أسرة الرئيس عرفات: شيراك وقف مع فلسطين في كل مراحل بناء السلطة

الرئيسان الراحلان ياسر عرفات وجاك شيراك

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت أسرة الرئيس الراحل، ياسر عرفات بيان نعي للرئيس الفرنسي جاك شيراك، الذي توفي أمس الخميس.



وقالت سهي عرفات، زوجة الرئيس ياسر عرفات، "أتقدم بإسمي وبإسم عائلة الشهيد الرئيس ياسر عرفات، بأسمى آيات المواساة والعزاء الى أسرة الفقيد دكتور جاك شيراك، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا مخلفا وراءه ارث حضاري من القيم والمواقف الانسانية".



وأضافت سهى عرفات، "لقد فقد الشعب الفلسطيني بوفاة صديق الشهيد ياسر عرفات، سنداً قوياً لنضال شعبنا العادل من أجل الحرية والاستقلال".



وتابعت: "في هذا الموقف الجلل نجدد الوفاء لجاك شيراك، الذي ستبقى ذكراه محفورة في وجدانه، عرفاناً لمواقفه الشجاعة في دعم حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووقوفه الى جانب شعبنا في كل مراحل بناء السلطة الفلسطينية، ودعمه اللامحدود من خلال زياراته لفلسطين، واستضافته للشهيد ياسر عرفات قبل استشهاده".



وختمت أسرة أبو عمار، بيان النعي بالقول: "كلنا ثقة بأن قيم الحرية والعدالة والمساواة التي حملها الدكتور جاك شيراك كما كان يحب ان يناديه الشهيد ياسر عرفات، ستظل خالدة في قلوب الاحرار في هذا العالم، كإرث عظيم من أصدقاء شعبنا الفلسطيني".