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السعودية توافق على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن

السعودية توافق على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (وول ستريت جورنال): إن المملكة العربية السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطوة السعودية قولهم: إن هذا الإجراء يأتي ردا على إعلان الحوثيين قبل أيام وقف الهجمات ضد السعودية.

وأعلن الحوثيون الجمعة الماضية "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف". وقالوا "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن السعودية وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في أربع مناطق، من بينها العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014.

وتشير إلى أنه في حال نجح هذا الأمر فسيسعى السعوديون إلى توسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى من اليمن.

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