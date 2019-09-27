البطش: كنا نأمل من خطاب أبو مازن أن يكون أقوى

خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن المطلوب من الرئيس محمود عباس، أن يعلن الانتهاء من العمل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.



وقال البطش لدى مشاركته بفعاليات الجمعة الـ 76 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة:"كنا نأمل من خطاب أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يكون أقوى بالإعلان عن قبول مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الإنقسام.



وحول عنوان الفعاليات التي تحمل اسم جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"، قال البطش "القدس هي التي اشعلت انتفاضة الأقصى وحركت الجماهير في مسيرة العودة"، متابعًا: "نحن على يقين بأن أسرانا لن يخرجوا إلا بصفقة تبادل مشرفة".



وأضاف: "خرجنا لنؤكد دعم الأقصى والأسرى والتأكيد على إسقاط تصفية القضية، عندما نخاطب جامعة الدول العربية والسلطة نذكرهم بواجباتهم".