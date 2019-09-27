شؤون فلسطينية

52 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

52 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن الطواقم الطبية تعاملت مع 52 إصابة مختلفة منها 27 بالرصاص الحي.

كما أصيب أربعة مسعفين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

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