52 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن الطواقم الطبية تعاملت مع 52 إصابة مختلفة منها 27 بالرصاص الحي.
كما أصيب أربعة مسعفين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.
أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن الطواقم الطبية تعاملت مع 52 إصابة مختلفة منها 27 بالرصاص الحي.
كما أصيب أربعة مسعفين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.
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