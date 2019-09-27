تنديد باعتداءات الاحتلال المستمرة على مزارعي قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أدى أهالي بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، صلاة الجمعة اليوم، على مفرق منطقة "العيون"، شمال شرق البلدة؛ دعما لصمود أهالي المنطقة.



وأدى المشاركون الصلاة في شارع منطقة "العيون"، بعد تكثيف الاحتلال من إجراءاته في المنطقة مؤخرا.



وأغلق الاحتلال طريقين زراعيين، وجرّف أراض أخرى، كانت البلدية قد أتمت استصلاحها.



وقام جنود الاحتلال، ظهر اليوم، باحتجاز عدد من قاطفي ثمار الزيتون في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.



وأفاد مزارعون من البلدة أن الجيش احتجز المزارعين لفترة من الوقت خلال وجودهم في حقل الزيتون التابع لهم.