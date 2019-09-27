10 إصابات في حادث سير قرب القدس

ارشيفية وليس لها علاقة بحادث اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عصر اليوم الجمعة، 10 مواطنين في حادث سير وقع قرب مدينة القدس.



وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات بحادث سير على طريق (زعيم عناتا) قرب القدس، ووصفت جميع الإصابات بالمتوسطة.



وأوضح الهلال الأحمر، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين في الحادث وتم نقل أربعة مصابين، إلى مستشفيات القدس، وست إصابات لمستشفيات رام الله.